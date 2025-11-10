【翼の翼】 11月12日発売 価格：858円

【拡大画像へ】

KADOKAWAはコミックス「翼の翼」を11月12日に発売する。価格は858円。

本書は、朝比奈あすか氏による、中学受験を目指す家族のリアルを描いた同名小説をみこまる氏がKADOKAWAのコミックレーベル「COMIC BRIDGE」でコミカライズしたもの。

小学2年生で、軽い気持ちで受けさせた一斉テストが、中学受験を目指すきっかけとなる。親ならだれもが共感する願いから始まる凄絶な道のりを生々しく描いた、胸をえぐる家族ドラマ。中学受験を目指す家族を描いたリアルな物語をマンガでも楽しんで欲しい。

【あらすじ】

ごく普通の主婦・有泉円佳（ありいずみ まどか）は、ふとしたきっかけで小学2年生の息子・翼（つばさ）に全国模試を受けさせる。思いがけない好成績に塾から勧誘を受けた円佳は、「翼のためになるなら。だめならやめればいいし」と軽い気持ちで入塾させることに。

だが、それが“中学受験という沼”の始まりだった。

「子どもの才能を伸ばしたい」「どこまでも羽ばたいてほしい」その思いから始めた中学受験は、やがて家族を追い詰めていく――。