「サンマルクカフェ」が「キットカット」と初コラボ！サクサク食感が楽しいチョコクロやパフェが登場！
チョコレートへのこだわりと、「憩いのひとときを提供したい」という共通の想いから、サンマルクカフェとネスレ日本の「キットカット」が初のコラボレーション。2025年11月6日から期間限定でコラボ商品を4品発売している。
■専用チョコとキットカットを包んだ特別なチョコクロ
今回のコラボレーションでは、チョコクロ、スムージー、ホットチョコ、パフェの4品が登場。「プレミアムチョコクロ Made with KITKAT(R)」は、クロワッサン生地に、チョコクロ専用のチョコレートと、プチサイズの「キットカット」2本を包んで焼き上げる。
クロワッサン生地の層と「キットカット」のサクサク感、トッピングのフレーク状の「キットカット」の食感も加わって、外側も内側もサクサク！甘いチョコレートの風味が広がって、コラボならではの味わいが楽しめる。
プチサイズの「キットカット」をトッピングした「プレミアムスムージー Made with KITKAT(R)」は、ココアパウダーとチョコドリンクをブレンドした濃厚なチョコスムージー。
フレーク状の「キットカット」のトッピングでスムージーにサクサク食感をプラス。グラスの内側に回しかけたチョコレートソースをストローでかき混ぜながら飲むのも楽しい。
ホットなら「プレミアムホットチョコ Made with KITKAT(R)」。サンマルクカフェオリジナルのチョコドリンクに生クリームを配合した、濃厚で甘いホットチョコドリンクだ。
ドリンクにはベルギーチョコホイップをトッピングし、その上にはプチサイズの「キットカット」をのせていてインパクト大。さらにフレーク状の「キットカット」もトッピングしていて、食べても飲んでもチョコレートの味わいが楽しめる一杯。
そして、今回のコラボを象徴するような一品が「プレミアムパフェ Made with KITKAT(R)」。こちらにはプチサイズの「キットカット」を2本トッピング。ベルギーチョコホイップ、チョコレートソース、生チョコアイスを重ね、異なるチョコレートの味わいが広がる。コーンフレークのザクザクとフレーク状の「キットカット」のサクサク感が重なって、滑らかなチョコとの組み合わせが楽しい。
両社のチョコレートへの深いこだわりが相まって誕生したコラボメニューの数々。すべて期間限定なので、早めにチェックしよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
