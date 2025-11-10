町田啓太、9号連続で『アエラスタイルマガジン』表紙に登場　Netflix出演作への思い語る

俳優・町田啓太が登場する『アエラスタイルマガジンvol.59』（朝日新聞出版）が11月7日に発売された。

【写真】『アエラスタイルマガジンvol.59』町田啓太の収録カット

7月にNetflixシリーズ『グラスハート』、12月にはNetflix映画『10DANCE』と、立て続けに出演作が公開予定の町田啓太。『アエラスタイルマガジンvol.59』では9号連続表紙を飾った。

数々の出演作について語る特集インタビューのほか、町田が出席したミラノで行われたトッズの2026年春夏メンズコレクション。さらに「アエラスタイルマガジンウェブ」でも掲載した町田と腕時計の連載を再編集して掲載。

Netflixシリーズ『グラスハート』の撮影については「ひとつのライブシーンだけで1週間ぐらい撮っていました。ナイターシーンでは日没から日の出まで何回も何回も。でも本当に大変だったのは、観客役のエキストラさんたち。皆さんの表情がリアルすぎて脱帽でしたーー」とコメント。

映画『10DANCE』でのダンサー役でのダンスについて尋ねると「約3カ月の練習期間で世界的ダンサーになってくれという無茶ぶりでしたから（笑）。ギターももちろん大変だったけれど、道具を使うわけではなく、身体を動かすものは、半端なく難しかったですーー」と明かした。

『グラスハート』『10DANCE』の撮影については「一本一本に長い期間全力を注いでみて、その重みを感じるようになりました。定年が65歳と考えるとあと30年。頑張って年に2本やったとしても、60本しかできないんですよ。俳優だからもう少し先までできたとしても限りはありーー」と語っている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）