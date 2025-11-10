SPYAIRの単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』より、アニメソング満載のDAY2公演の模様がエムオン!にて独占放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SPYAIRの単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』より、アニメソング満載のDAY2「History of ANIME」の模様が、11月30日23時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送されることが決定した。

■SPYAIRが手掛けた歴代アニメソングをテーマにした特別なセットリスト

2023年4月に新ボーカルYOSUKEを迎え入れ、現体制となってからも精力的に活動している4人組ロックバンド、SPYAIR。

2024年公開の映画『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』の主題歌「オレンジ」が世界中から注目を集めている彼らが、2015年から恒例となっている単独野外ライブ『JUST LIKE THIS』を、9月27日・28日に山梨・河口湖ステラシアターで初めて2days開催した。

MUSIC ON! TV（エムオン!）では「History of ANIME」と題したDAY2の模様を独占放送。SPYAIRが手掛けた歴代のアニメソングをテーマにした、特別なセットリストは必見だ。

この放送を記念して、期間中にスカパー！ サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募した人の中から抽選で計3名に「直筆サイン入り T シャツ」がプレゼントされる。詳細はキャンペーンサイトをチェックしよう。

■番組情報

MUSIC ON! TV（エムオン!）『M-ON! LIVE SPYAIR「JUST LIKE THIS 2025 ～History of ANIME～」』

11/30（日）23:00～24:30

再放送：12/16（火）22:30～24:00

■リリース情報

2025.09.07 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Just Like This 2024』

■関連リンク

キャンペーンに関する詳細はこちら

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/09/28/302063/

SPYAIR OFFICIAL SITE

https://www.spyair.net/