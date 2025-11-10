PompadollS（ポンパドールズ）1stフルアルバム『PompadollS』リリース決定！東京発ピアノロックバンド

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

PompadollS（ポンパドールズ）が、12月17日に1stフルアルバム『PompadollS』をリリースすることが決定した。

■バンドの名を冠した初フルアルバム

2024年1月に活動を開始した東京発ピアノロックバンド・PompadollS。彼らはクラシックピアノとパンク／ハードロックの融合という異色のスタイルを貫き、童話をモチーフにした幻想的な物語世界と現実の感情を行き来するサウンドで注目を集めてきた。

代表曲「悪食」は、童話『ヘンゼルとグレーテル』を題材にした楽曲で、TikTokで1,000万再生を突破。Spotifyバイラルチャートでは日本1位・韓国4位を記録し、10代を中心に爆発的な支持を獲得。ストリーミングでも1,000万再生を超えるヒットとなった。

2025年6月に開催された初の東京ワンマンライブは即日完売。SNSと口コミでその名が広まり、韓国・ソウルでの初海外公演（9月開催）も成功を収めた。また、2025年冬に行われる東名阪を巡る全国ツアーも全公演ソールドアウト。国内外での人気は加速の一途をたどっている。

そんな彼らが、待望の1stフルアルバム『PompadollS』をリリースすることが決定。童話と現実が交錯する、新世代ピアノロックの初期衝動が詰まった作品となる。

■五十嵐五十（Gu＆Vo）コメント

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

ALBUM『PompadollS』

■関連リンク

PompadollS OFFICIAL SITE

https://pompadolls.bitfan.id/

■【画像】『PompadollS』ジャケット写真