雨の中、万博記念公園に長蛇の列…『ABCラジオまつり』1.4万人集客 人気パーソナリティー続々登場
『ABCラジオまつり2025』が9日、大阪・万博記念公園で開催され、リスナー1万4000人が来場した。
【写真】雨の中で上沼恵美子が熱唱…『ABCラジオまつり2025』
開園前から中央ゲート前には長蛇の列。雨予報にも関わらず、朝から多数のリスナーが駆けつけた。今回はメインステージ前に優先観覧席を設け、各回100人を抽選で招待する初めての取り組みも実施された。
メインステージを最初に盛り上げたのは「芦沢さん柴田さん宇野さんと小川さん」。『朝も早よから』『うのおが』のパーソナリティー4人の登場となった。その後の「粋も甘いも金パパも！ほわ〜っとエエ感じやないか！」では、ツッコミとボケが飛び交った。
「上沼恵美子のこころ晴天スペシャルステージ」では、6年ぶりにラジオまつりに上沼恵美子が登場。ステージから姿を見せた瞬間、会場が歓喜の声に包まれた。
さらに「KDDIプレゼンツ もじって、歌って、フェスティバル」では、土日の番組の面々が勢ぞろいした。
メインステージのラストは「ウラのウラまでラジオまつりです〜なるほど！ザ・ウラカワ〜」。雨が一瞬、ぴたりとやむ“奇跡”が起き、今春から火曜パートナーとして番組に加わった杉本彩もラジオまつりに初参加となった。
このほか、各ステージでは『おはパソ』『ドキハキ』『よな水リターンズ』など、あちこちでいつも聴くラジオのトークが繰り広げられ、まさにおまつりにふさわしい盛り上がりとなった。
【写真】雨の中で上沼恵美子が熱唱…『ABCラジオまつり2025』
開園前から中央ゲート前には長蛇の列。雨予報にも関わらず、朝から多数のリスナーが駆けつけた。今回はメインステージ前に優先観覧席を設け、各回100人を抽選で招待する初めての取り組みも実施された。
メインステージを最初に盛り上げたのは「芦沢さん柴田さん宇野さんと小川さん」。『朝も早よから』『うのおが』のパーソナリティー4人の登場となった。その後の「粋も甘いも金パパも！ほわ〜っとエエ感じやないか！」では、ツッコミとボケが飛び交った。
さらに「KDDIプレゼンツ もじって、歌って、フェスティバル」では、土日の番組の面々が勢ぞろいした。
メインステージのラストは「ウラのウラまでラジオまつりです〜なるほど！ザ・ウラカワ〜」。雨が一瞬、ぴたりとやむ“奇跡”が起き、今春から火曜パートナーとして番組に加わった杉本彩もラジオまつりに初参加となった。
このほか、各ステージでは『おはパソ』『ドキハキ』『よな水リターンズ』など、あちこちでいつも聴くラジオのトークが繰り広げられ、まさにおまつりにふさわしい盛り上がりとなった。