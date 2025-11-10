JO1¡õINI¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¡õ·Ð¸³¼Ô¤¬¶¯ÎÏ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØJI BLUE¡Ù·ëÀ®¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¸Ø¤ê¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï10Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÖºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò 2026¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJI BLUE¡Ê¥¸¥§¥¤¥¢¥¤ ¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡×¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×JO1¤ÈINI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë12¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏçÐÆá¾ë¾©¡¢À¾Þ«¿Í¡¢Çò´äÎÜÉ±¡¢²ÏÌî½ã´î¡¢º´Æ£·Ê¸ê¡¢ÅÄÅç¾¸ã¡¢üâÄÍÂçÌ´¡¢¸åÆ£°ÒÂº¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢¶â¾ëÊË³¤¡¢º´ÌîÍºÂç¡¢ÃÓùõÍý¿Í¤Î12Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ð¸³¼Ô¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤¬¤½¤í¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸»þ¤ËÂè93²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë·´»³¹â¹»¡ÊÆàÎÉ¸©¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖJO1¤ÈINI¤Î2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤ÁJO1¤Î¡ØJ¡Ù¤ÈINI¤Î¡ØI¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ØBLUE¡Ù¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¡ØJI BLUE¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ÎÍ³Íè¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ä¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÂåÉ½Àï¤â¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ã¤¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºßÀÒ·Ð¸³¤â»ý¤ÄÇò´ä¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅêÉ¼¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¡¢ÎÏ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤¤¤¦±þ±ç¡¢»Ù¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æü¤´¤í¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Äº¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤ÈÆ±¤¸¡ÖÂó¼Â¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò»ý¤ÄÀîÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌë¹¹¤«¤·¤â¤·¤ÆÁ´»î¹ç¸«¤ë¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ç¡£ºòÈÕ¤âÌëÃæ¤Î3»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ì¤Ð´°Á´¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢¤¢¤È5»î¹ç¤Ï¸«¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆüÃåÍÑ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÉô³è¤Ê¤É¤Ç¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¾¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¤³¤í¤ÏÌ´Ãæ¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
