Kis-My-Ft2新曲「&Joy」CD発売前に11・12から先行配信 MVもプレミア公開
6人組グループ・Kis-My-Ft2が12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」(読み：エンジョイ)を、CDリリースに先駆けて11月12日午前0時から各種サブスク・配信サービスにて先行配信することが決定した。
【写真】ACEesを前にバラエティー魂をさく裂させたキスマイ
同楽曲は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイPOPSに仕上がっている。
さらに同日11月12日の正午には「&Joy」のMusic Videoがプレミア公開されることも決定。13日午後7時から放送の読売テレビ・日本テレビ系音楽特番『ベストヒット歌謡祭』でもこの楽曲を初披露することが発表されいる。
