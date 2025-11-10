17日放送『CDTV』第2弾出演アーティスト＆楽曲発表 星野源が2曲ライブ& FRUITS ZIPPERも登場【一覧あり】
17日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜後8：55）の第2弾出演アーティストと歌唱楽曲が10日、発表された。星野源、FRUITS ZIPPER、ONE N’ ONLYの出演が新たに決まった。
【写真】NiziUやキンプリも！『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト第1弾
星野源は、堺雅人が8年ぶりに映画主演を務めることでも話題の映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされ、映画公開日の14日に配信される新曲「いきどまり」をテレビ初披露。さらに、心温まる大ヒット曲「Family Song」をフルサイズパフォーマンスする。
FRUITS ZIPPERは国民的アニメの主題歌に起用され、SNSでも大きな話題を呼んでいる「はちゃめちゃわちゃライフ！」をフルサイズテレビ初披露。ポップでキュートなステージを披露する。
ONE N’ ONLYは、口元を引っ張る仕草を取り入れたキャッチーな振り付けで魅せる新曲「Gooey」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
【17日放送『CDTVライブ！ライブ！』】（※アーティスト名50音順）
KiiiKiii「I DO ME」
King & Prince「Theater」
NiziU「▽Emotion」
乃木坂46「ビリヤニ」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
星野源「いきどまり」「Family Song」
緑黄色社会「My Answer」
ONE N’ ONLY「Gooey」
※▽＝ハート
