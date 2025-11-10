『ヒプステ』麻天狼＆Bad Ass Templeなど出演ライブツアー《Division Jam Tour》vol.2、全情報解禁
舞台『ヒプノシスマイク』（通称ヒプステ）のライブツアー『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Division Jam Tour》（ディビジョン ジャム ツアー）vol.2のメインビジュアル、キャラクタービジュアル、チケット情報が発表された。
【写真】麻天狼、Bad Ass Templeなど舞台版キャラクタービジュアル
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称：ヒプステ）は、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称:ヒプマイ）の舞台化作品。
福岡、名古屋、東京の3都市で開催される《Division Jam Tour》vol.2には、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”、“糸の会”、寶井 灯依里、“道頓堀ダイバーズ”、ディビジョン･ダンス･バトル“D.D.B”の総勢18人のキャストが出演する。
チケットは、12月20日午前10時より一般発売される。
公演は、2026年1月9日に福岡・Zepp Fukuoka、1月15日〜16日に愛知・Zepp Nagoya、1月21日〜23日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にて上演される。
■キャスト
シンジュク・ディビジョン“麻天狼”
神宮寺寂雷：小波津亜廉
伊弉冉一二三：安藤夢叶
観音坂独歩：中染雄貴
ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”
波羅夷空却：中西智也
四十物十四：酒寄楓太
天国獄：中塚皓平
“糸の会”
大蜘蛛弾襄：植野堀誠
寶井灯依里：世界
“道頓堀ダイバーズ”
小鳥遊ハル：星野勇太
綿本裕孝：北乃颯希
茜ヶ久保遼太郎：高橋祐理
ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”
RYO、SHINSUKE、KIMUTAKU、YASU、kaito、SOUTA、HIROMA
