『チェンソーマン』デンジ＆レゼ、制服姿で肩を組み！高校入学を祝う 新特典カード配布へ
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）の入場者プレゼント第5弾「藤本タツキ先生 描き下ろし“デンジ＆レゼ”インスタントフォト風カード」が、15日より配布されることが決定した。
【画像】プールで裸になるレゼ！彼女感やばい 『チェンソーマン』場面カット
9月に行われた公開記念舞台挨拶にて、「制服姿のレゼ」が公開され大きな話題を呼んだが、今回の入場者プレゼント第5弾では、デンジとレゼが仲良く肩を組み、高校の入学式を迎える二人の姿を捉えた、インスタントフォト風の貴重なビジュアルカードを配布する。
「もしもデンジとレゼが、高校の入学式を迎えていたら…？」そんな「あり得たかもしれない」世界線で描かれた二人の姿を見ることができる。
また、14日に全国7劇場にて応援上映の開催が決定。応援上映に向けて、サメの魔人・ビーム役の花江夏樹による指南映像が解禁となった。応援上映の心得や応援どころをナビゲートしている。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3000万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタート。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、舞台化もされている。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、ファンからの人気も高く、テレビアニメの最終回からつながる物語として映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が展開される。
