光ビジネス、1-9月期(3Q累計)経常は76％増益・通期計画を超過、今期配当を5円増額修正

光ビジネスフォーム <3948> [東証Ｓ] が11月10日大引け後(18:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比76.1％増の1億5500万円に拡大し、通期計画の1億5000万円に対する進捗率が103.3％とすでに上回り、さらに5年平均の73.6％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の経常損益は500万円の赤字(前年同期は1億3300万円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



同時に、今期の年間配当を従来計画の40円→45円(前期は38円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の経常利益は前年同期比4.3倍の6400万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.3％→3.3％に大幅改善した。



株探ニュース

