11月7日、フリーアナウンサーの八木早希が自身のInstagramを更新。人気女優と旅行した写真を投稿したが、意外な交友関係が注目を集めている。

八木は、《かれこれ13年？また会う機会が自然にやってくるこの巡り合いこそ「邂逅」と呼ぼうか》の文面とともに12枚の写真をアップ。柴咲コウと一緒に一泊旅行したことを報告した。

「シリアスな役が多く、ふだんは見られない柴咲さんの茶目っけある表情や、胸元が大胆に覗く黒のワンピースを身につけている姿などに歓喜の声が寄せられています。また、2人の関係性に驚く声も見られました」（芸能記者）

八木は、1978年にアメリカで生まれ、大阪で育った。同志社大学卒業後、2001年、毎日放送入社、2011年で退社。以降はフリーアナウンサーとしてテレビやラジオなどを中心に活躍している。数多くの著名人にインタビューした経験などから、交友関係も広い。

「柴咲さんは、女優・アーティストとして活躍するだけでなく、2016年にはサステナビリティをテーマにしたアパレルや雑貨、エンターテイメント事業を手がける会社を創業するなど、実業家としての顔もあります。

仕事での共演者やビジネスパートナーなど、人脈は多岐にわたっており、八木さんもその一人のようで、お互いのSNSにたびたび登場しています。

八木さんが13年の付き合いがあると語っているように、ファンクラブ会員限定の柴咲さんのバースデイライブにも出演しているようです。

2人はテレビでも共演しており、2019年10月、『A-Studio+』（TBS系）に柴咲さんがゲスト出演した際は、八木さんの引っ越しで2日間ホテルに泊まって手伝いに行ったことを明かしていました。

2021年放送『地球クライシス2021〜気候変動 壊れゆく世界〜』（BS朝日）では、番組進行を八木さん、ナビゲーターを柴咲さんが担当していましたね」（芸能記者）

11月19日からABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』で主演、28日からは映画『兄を持ち運べるサイズに』でも主演を演じる柴咲コウ。仕事が好調なのは、プライベートが充実しているからだろう。