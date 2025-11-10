『NEEDY GIRL OVERDOSE』、Yostar Pictures制作で来年4月テレビアニメ化 劇場先行版も上映決定
累計300万本を突破したゲーム『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）が、2026年4月にテレビアニメ化され、東京・テアトル新宿、大阪・テアトル梅田にて劇場先行版が上映されることが発表された。アニメーション制作は、アニメ『アークナイツ』や『ブルーアーカイブ』、そして原作のショートアニメも手がけるYostar Pictures が手掛ける。
【場面カット】かわいい！こちらにほほ笑みかける超てんちゃん
原作ゲームは、最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー。22年にインディーゲームレーベルWSS playgroundよりSteam 配信にてリリースされた。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。
第1弾キービジュアルでは、「私を見ろ」というコピーとともに、超絶最かわてんしちゃんがステージの上に立つ姿が描かれた。あわせて、第1弾PV、スタッフ情報も公開された。
監督は『ブルーアーカイブ』や『NewPANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興氏（Yostar Pictures 所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。
劇場先行版は、テレビアニメのエピソードを劇場版に特別編集した内容となる。
■スタッフ
原作：WSS playground
監督：中島政興（Yostar Pictures）
原案・シナリオ・監修：にゃるら
キャラクター原案：お久しぶり
メインキャラクターデザイン：西海賢嗣／武井紅璃／清水海都
美術監督：林竜太
3DCG アーティスト：丸本薫／酒井夢／片野太輔
色彩設計：近藤直登
3DCG 制作：CHOTOTU
特技デザイン：テイラーアニメーション
編集：柳圭介、ACE
撮影：呉健弘
音楽：Aiobahn +81／原口沙輔／DE DE MOUSE（Eはアキュート・アクセントつき）
音響監督：郷文裕貴
音響効果：上野励
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
制作統括：稲垣亮祐
アニメーション制作：Yostar Pictures
