ガバッと羽織るだけでサマ見え！【ユニクロ】大人がマネしたい♡「ジャケットコーデ」

さっと羽織ってコーデを引き締めてくれるジャケットは、ワードローブにあると頼もしい“大人の味方”。今回フォーカスする【ユニクロ】のチェック柄ジャケットなら、クリーンさと気軽さのバランスがちょうどよく、オンにもオフにも活躍してくれそうです。おしゃれな大人のサマ見えスタイルを紹介するので、ぜひチェックしてみて。

ブラウンジャケットにニットをプラスして柔らかな表情に

【ユニクロ】「ダブルジャケット」\6,990（税込）

マニッシュなダブルジャケットに、トレンドのブラウンアイテムを組み合わせた着こなし。肩まわりにカシミヤニットをさらりと巻くだけで、上品なリラックス感がプラスされ、抜け感のある大人の装いに。カラーもシルエットも柔らかさを意識すれば、冬でも重たくなりすぎないバランスに仕上がるというお手本です。メタリックなパンプスを合わせて足元に艶感を添えれば、ぐっと華やかな冬映えコーデが完成。

ふわふわスカートをスマートに引き締め

【ユニクロ】「ツイードテーラードジャケット 」\7,990（税込・セール価格）

甘めなふんわりスカートも、モノトーン配色のツイード調ジャケットを合わせれば即大人顔にチェンジ。上半身に程よいハリ感が加わることで、シルエットに緩急が生まれてスタイルアップも期待できます。クラシカルな素材が、冬らしさと品の良さを演出。デートや通勤にもマッチする、上品フェミニンな着こなしです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@midopei様、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M