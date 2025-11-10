布袋寅泰、武道館ライブを映像化 Charも登場の豪華ステージを完全収録
ギタリストの布袋寅泰が、最新アルバムを携えた全国ツアーのファイナル公演を映像化したBlu-ray＆DVD『GUITARHYTHM VIII TOUR “The Final in 武道館”』を、2026年1月28日にリリースすることが決定した。
【ライブ写真】アツい！ギターを掲げてパフォーマンスする布袋寅泰
同作は、今年4月に発表された最新作『GUITARHYTHM VIII』を軸に展開された全国ツアーの追加公演として、8月11日に開催された日本武道館公演を全編収録。「Jump」で幕を開け、「No More Killing」「憂鬱なジキル」「Finally」など最新アルバムからの楽曲に加え、「GLORIOUS DAYS」「Isolation」「FLY INTO YOUR DREAM」など、過去の『GUITARHYTHM』シリーズの名曲も多数披露された。
さらに、先行シングルとして注目を集めた「Side by Side（feat. Char）」ではChar本人がステージに登場し、19年前に共演した「Stereocaster」も演奏。アンコールを含む全24曲が完全収録されている。演奏陣には、アルバムにも参加し同ツアーが初参加となった山木秀夫（ドラム）をはじめ、井上富雄（ベース）、黒田晃年（ギター）、奥野真哉（キーボード）、岸利至（プログラミング）らが名を連ね、まさに“宇宙一のロックンロールショー”と呼ぶにふさわしいステージとなった。
初回限定盤には、8月16日に大阪・関西万博で開催された『TOMOYASU HOTEI “LIVE in EXPO 2025”』の映像も収録。「スリル」「さらば青春の光」「POISON」などの代表曲を軸にしたセットリストに、夕景から夜へと移り変わる万博会場の光景が重なり、一夜限りのスペシャルライブとして記憶に残る内容となっている。
また、布袋は2026年にアーティスト活動45周年を迎えるにあたり、1月31日と2月1日に東京・京王アリーナTOKYOでスペシャルライブ『HOTEI 45th CELEBRATION GIGS』を開催予定。Day1は『EVE』、Day2は『BIRTHDAY』と題され、それぞれ異なるテーマで構成される。
