Kis-My-Ft2新曲「&Joy」先行配信＆MVプレミア公開決定
Kis-My-Ft2が、12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」（読み：エンジョイ）を、11月12日0時に先行配信することが決定した。
■「&Joy」MVは11月12日12時に公開
「&Joy」は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！ というメッセージが込められた、多幸感溢れるジョイフルなキスマイポップス。
11月12日12時には「&Joy」のMVがプレミア公開されることも決定した。また、Kis-My-Ft2は11月13日19時から放送の『ベストヒット歌謡祭』でこの楽曲を初披露する。
■リリース情報
2025.11.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「&Joy」
2025.12.31 ON SALE
SINGLE「&Joy」
