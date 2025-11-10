Kis-My-Ft2新曲「&Joy」先行配信＆MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Kis-My-Ft2が、12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」（読み：エンジョイ）を、11月12日0時に先行配信することが決定した。

■「&Joy」MVは11月12日12時に公開

「&Joy」は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！ というメッセージが込められた、多幸感溢れるジョイフルなキスマイポップス。

11月12日12時には「&Joy」のMVがプレミア公開されることも決定した。また、Kis-My-Ft2は11月13日19時から放送の『ベストヒット歌謡祭』でこの楽曲を初披露する。

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「&Joy」

2025.12.31 ON SALE

SINGLE「&Joy」

■【画像】Kis-My-Ft2「&Joy」配信ジャケット写真