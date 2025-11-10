「日経225ミニ」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限1万4183枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万4183枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14183( 14183)
ソシエテジェネラル証券 6580( 6580)
楽天証券 7522( 5074)
SBI証券 6319( 2615)
松井証券 633( 633)
マネックス証券 323( 323)
三菱UFJeスマート 410( 282)
日産証券 232( 232)
フィリップ証券 211( 211)
インタラクティブ証券 29( 29)
バークレイズ証券 12( 12)
岩井コスモ証券 8( 8)
ゴールドマン証券 8( 8)
ドイツ証券 2( 2)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 270874( 270874)
ソシエテジェネラル証券 121625( 121625)
SBI証券 132918( 55250)
楽天証券 85308( 37448)
松井証券 35851( 35851)
バークレイズ証券 22062( 22062)
三菱UFJeスマート 24580( 15906)
サスケハナ・ホンコン 12204( 12204)
日産証券 11596( 11596)
マネックス証券 7969( 7969)
JPモルガン証券 6652( 6652)
ビーオブエー証券 5810( 5810)
ゴールドマン証券 3794( 3794)
東海東京証券 3499( 3499)
フィリップ証券 2412( 2412)
みずほ証券 1361( 1361)
インタラクティブ証券 1067( 1067)
モルガンMUFG証券 793( 793)
BNPパリバ証券 682( 682)
ドイツ証券 526( 526)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 83( 83)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
SBI証券 113( 51)
三菱UFJeスマート 46( 30)
フィリップ証券 22( 22)
マネックス証券 16( 16)
JPモルガン証券 13( 13)
楽天証券 25( 13)
日産証券 5( 5)
ドイツ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース