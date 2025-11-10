SKE48入内嶋涼、念願の1st写真集発売決定「全て私らしさ全開」 初ランジェリーショットにも挑戦
アイドルグループ・SKE48の入内嶋涼が、12月24日に1st写真集（白夜書房）を発売することが決定した。
【先行カット】大人っぽい…！黒のランジェリー姿をみせる入内嶋涼
2018年12月にSKE48の9期生として加入してから7年、入内の夢の一つである写真集が実現。昨年2月末発売の『BUBKA』での初水着に挑戦後、グラビアでも注目を集める入内の魅力が詰まった一冊となっている。
撮影場所に選ばれたのは、鹿児島県・奄美大島と彼女の地元である神奈川県。自然あふれる奄美での海や原生林、プールなど開放感たっぷりの水着カット、ホテルでの初ランジェリーなど、これまで見たことのないセクシーショットも収録。
神奈川パートでは、SKE48に加入後、地元を離れ、名古屋を拠点に活動する入内の原点である思い出の場所での撮影を敢行した。江ノ島の水族館や、みなとみらいの夜の遊園地など、メモリアルな場所を本人が選んだ。さらに、今回の写真集では入内が大好きな動物と触れ合う写真も盛りだくさん。
今回解禁となった先行カットは、奄美大島で麦わら帽子を被って“ある生き物”を探しているシーン、夜のホテルでのセクシーな黒ランジェリーカット、江ノ島の水族館でのお土産屋さんでのカット、みなとみらいの遊園地での観覧車でのカットの4枚。今後、続々と新たなシーンのカットの公開を予定している。
カバーは通常版の他に、セブンネットショッピング限定版の計2種類で展開。イベントや、特典などの最新情報や詳細、オフショットなどは、写真集公式X（＠iriuchijima_1st）にて随時更新予定。
■SKE48入内嶋涼 コメント
この度、1st写真集を発売させていただくことになりました！
昨年に初めてグラビアを解禁して、ファンの方から褒めていただき、さまざまな雑誌でたくさんグラビアをさせていただきました。そこから新しく“写真集を出したい”という夢ができ、ファンの方からも「写真集ずっと待ってるよ！」と言っていただいていたので、今回発売させていただくことになり本当にうれしいです。撮影場所やカットも全て私らしさ全開で、でも初めて見る姿もあったりと、ファンの方が最後まで見て楽しめるような写真集になっていると思います！
たくさんの方に手に取っていただけますように。
【プロフィール】
1999年5月13日、神奈川県生まれ。
2018年12月9日、9期生としてグループ加入。SKE48・Team S在籍。
2024年にリリースされた33rdシングル『告白心拍数』で初の選抜入りを果たした。
ニックネームは「さあや」。
【先行カット】大人っぽい…！黒のランジェリー姿をみせる入内嶋涼
2018年12月にSKE48の9期生として加入してから7年、入内の夢の一つである写真集が実現。昨年2月末発売の『BUBKA』での初水着に挑戦後、グラビアでも注目を集める入内の魅力が詰まった一冊となっている。
撮影場所に選ばれたのは、鹿児島県・奄美大島と彼女の地元である神奈川県。自然あふれる奄美での海や原生林、プールなど開放感たっぷりの水着カット、ホテルでの初ランジェリーなど、これまで見たことのないセクシーショットも収録。
今回解禁となった先行カットは、奄美大島で麦わら帽子を被って“ある生き物”を探しているシーン、夜のホテルでのセクシーな黒ランジェリーカット、江ノ島の水族館でのお土産屋さんでのカット、みなとみらいの遊園地での観覧車でのカットの4枚。今後、続々と新たなシーンのカットの公開を予定している。
カバーは通常版の他に、セブンネットショッピング限定版の計2種類で展開。イベントや、特典などの最新情報や詳細、オフショットなどは、写真集公式X（＠iriuchijima_1st）にて随時更新予定。
■SKE48入内嶋涼 コメント
この度、1st写真集を発売させていただくことになりました！
昨年に初めてグラビアを解禁して、ファンの方から褒めていただき、さまざまな雑誌でたくさんグラビアをさせていただきました。そこから新しく“写真集を出したい”という夢ができ、ファンの方からも「写真集ずっと待ってるよ！」と言っていただいていたので、今回発売させていただくことになり本当にうれしいです。撮影場所やカットも全て私らしさ全開で、でも初めて見る姿もあったりと、ファンの方が最後まで見て楽しめるような写真集になっていると思います！
たくさんの方に手に取っていただけますように。
【プロフィール】
1999年5月13日、神奈川県生まれ。
2018年12月9日、9期生としてグループ加入。SKE48・Team S在籍。
2024年にリリースされた33rdシングル『告白心拍数』で初の選抜入りを果たした。
ニックネームは「さあや」。