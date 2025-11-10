「日経225ミニ」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限2万1168枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1168枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21168( 17068)
ソシエテジェネラル証券 13110( 12110)
楽天証券 4442( 3680)
SBI証券 3410( 1404)
松井証券 538( 538)
マネックス証券 432( 432)
三菱UFJeスマート 466( 370)
インタラクティブ証券 293( 293)
三菱UFJ証券 230( 230)
フィリップ証券 187( 187)
バークレイズ証券 122( 122)
シティグループ証券 105( 105)
日産証券 75( 75)
光世証券 60( 60)
ドイツ証券 34( 34)
安藤証券 28( 28)
岩井コスモ証券 6( 6)
共和証券 2( 2)
JPモルガン証券 5900( 0)
みずほ証券 4500( 0)
ゴールドマン証券 2400( 0)
モルガンMUFG証券 2100( 0)
東海東京証券 780( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 236895( 236895)
ソシエテジェネラル証券 128631( 128631)
バークレイズ証券 31594( 31594)
SBI証券 64207( 31481)
サスケハナ・ホンコン 23820( 23820)
楽天証券 42674( 21820)
松井証券 19208( 19208)
日産証券 15841( 15841)
BNPパリバ証券 10914( 10914)
JPモルガン証券 7183( 7183)
三菱UFJeスマート 11608( 7130)
モルガンMUFG証券 6879( 5911)
ゴールドマン証券 5472( 5454)
東海東京証券 5459( 4679)
マネックス証券 4445( 4445)
広田証券 3870( 3870)
野村証券 3512( 3490)
ビーオブエー証券 3059( 3059)
フィリップ証券 1942( 1942)
みずほ証券 1668( 1663)
SMBC日興証券 5( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 514( 514)
ソシエテジェネラル証券 277( 277)
フィリップ証券 70( 70)
SBI証券 100( 64)
三菱UFJeスマート 43( 31)
楽天証券 81( 27)
松井証券 17( 17)
マネックス証券 11( 11)
日産証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース