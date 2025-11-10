「TOPIX先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万837枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万837枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10837( 10837)
ソシエテジェネラル証券 6611( 6611)
JPモルガン証券 2001( 2001)
バークレイズ証券 1846( 1846)
ゴールドマン証券 1479( 1419)
ビーオブエー証券 1394( 1394)
HSBC証券 1307( 1307)
モルガンMUFG証券 728( 682)
サスケハナ・ホンコン 465( 465)
UBS証券 443( 391)
日産証券 311( 311)
シティグループ証券 271( 271)
ドイツ証券 265( 265)
インタラクティブ証券 65( 65)
SBI証券 82( 64)
野村証券 62( 62)
BNPパリバ証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 26( 24)
広田証券 18( 18)
山和証券 13( 13)
みずほ証券 52( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース