「日経225先物」手口情報（10日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万8530枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月10日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万8530枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 18530( 16682)
ソシエテジェネラル証券 11725( 10659)
サスケハナ・ホンコン 3774( 3774)
モルガンMUFG証券 4423( 2858)
バークレイズ証券 2429( 2237)
日産証券 1973( 1973)
JPモルガン証券 2654( 1587)
野村証券 3270( 1516)
ゴールドマン証券 2695( 1461)
みずほ証券 2109( 1341)
SBI証券 3480( 1323)
ビーオブエー証券 904( 763)
BNPパリバ証券 1338( 723)
ドイツ証券 641( 641)
松井証券 582( 582)
インタラクティブ証券 582( 582)
楽天証券 771( 481)
三菱UFJeスマート 478( 458)
フィリップ証券 371( 371)
大和証券 927( 311)
UBS証券 1276( 0)
シティグループ証券 675( 0)
三菱UFJ証券 303( 0)
岡三証券 149( 0)
SMBC日興証券 22( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 236( 236)
SBI証券 44( 42)
ABNクリアリン証券 39( 39)
松井証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 17( 15)
バークレイズ証券 13( 13)
インタラクティブ証券 10( 10)
楽天証券 12( 8)
マネックス証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
日産証券 4( 4)
光世証券 2( 2)
JIA証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース