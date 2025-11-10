Íèµ¨¤«¤é¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤òÁÏÀß¡¡°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ»Ä¤·¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¤ÎÌ¾¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¡¡Áª½Ð´ð½à¤ÏÁö¹¶¼é¤Ç¸²Ãø¤Ê³èÌö¡õ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤Ê¤É
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï10Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î3Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÌÜÅª¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¾Þ¤¬À©Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áª½Ð´ð½à¤Ï¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Î¸ø¼°Àï¤ª¤è¤Ó¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áö¹¶¼é¤Ç¸²Ãø¤Ê³èÌö¤ò¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¸²½Åª¸ø¶¦ºâ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ìî¼ê¡×¡£Áª¹Í´ð½à¤äÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Î¿ÍÁªÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢·èÄê¼¡ÂèÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾ÝÁª¼ê¡ÛÆüËÜ¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤Î¤¦¤Á¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¸ø¼°Àï¤ª¤è¤Ó¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áö¹¶¼é¤Ç¸²Ãø¤Ê³èÌö¤ò¤·¡¢¤«¤Ä¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¸²½Åª¸ø¶¦ºâ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ìî¼ê
¡ÚÀ©Äê¼Ô¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ
¡ÚÁª¹Í¡Û¥×¥íÌîµåOBÁª¼êÅù¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ÖÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç·èÄê¡£Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤Ë³«ºÅ
¡ÚÀµ¾Þ¡¦Éû¾Þ¡ÛÀµ¾Þ:µÇ°ÉÊ(¥á¥À¥ë)¡¢Éû¾Þ:¾Þ¶â300Ëü±ß