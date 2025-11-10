「宮島プリンセスカップ・Ｇ３」

１号艇で人気を背負った小野生奈（３７）＝福岡・１０３期・Ａ１＝がコンマ０６のトップＳでイン圧勝。今年１０回目の優出で５月芦屋、８月徳山に続くＶ３。宮島は初、通算２６回目のＶを飾った。２着は６コースから最内を差した米丸乃絵、３着に実森美祐が続き３連単は６７７０円をつけた。

風向きが不安定だった最終日は好配当が続出。Ｓが鍵となったが、シリーズの主役・小野は全く動じなかった。インからコンマ０６のトップＳでイン速攻。今年３回目のＶゴールを駆け抜けた。

表彰式で大勢のファンから祝福された小野は「自分や他の選手のタオルも見えて、女子選手を応援してくださっていると感じて、うれしかった」とトレードマークの笑顔でファンに感謝。「みんなが来ていなかったのでＳは本当にドッキリ。でも、地元の海野さんが本番は追い風になると言ってくださり、前日までの追い風のイメージで自信を持って行った。ターンマークと自分との勝負！」と１周１Ｍで決着をつけた。

宮島では初、今年Ｖ３を飾り獲得賞金は１１位に浮上。地元福岡で開催されるＧ２・レディースチャレンジカップ（２５〜３０日）へ弾みがついた。この勢いで年末のプレミアムＧ１・クイーンズクライマックス（１２月２８〜３１日・大村）へ突き進む。