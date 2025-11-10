NHK党・立花孝志容疑者“名誉毀損”捜査の焦点は「ウソと知っていたか否か」　ドバイへの渡航明らかに…今後逃亡の恐れか

カメラの前で親指を立て、笑みを見せた人物。

元兵庫県議への名誉毀損の疑いで10日に送検された、政治団体 NHK党の党首・立花孝志容疑者（58）です。

立花容疑者は2025年1月に自殺した竹内英明元県議に対し、亡くなったあとも「逮捕される予定だった」などと虚偽の発言をして、竹内さんの名誉を傷つけた疑いが持たれています。

10日午後4時ごろ、NHK党は記者会見で…。

NHK党・斉藤健一郎参院議員：

あくまでも逮捕は逮捕ということで、罪が確定しているわけではありません。今後、司法の判断というところを待ちたい。

2025年6月、立花容疑者を刑事告訴した竹内さんの妻がその心境を語りました。

竹内元県議の妻：

1つ大きな報告が仏前にできたことは何よりもほっと安堵（あんど）したところですが、この先、同じ事が繰り返されてはいけないと思いますし、これ以上の犠牲が生まれて欲しくないと思います。

立花容疑者は失職した兵庫県の斎藤知事の再選を後押しするため、2024年11月の知事選挙に出馬し、2馬力選挙を展開しました。

NHK党党首・立花孝志容疑者（2024年）：

圧倒的な得票で斎藤さんをもう一度戻さなければいけない。

そうした中で、亡くなった人への名誉毀損の疑いで異例の逮捕に踏み切った兵庫県警。

その理由について新たな事実が分かりました。

刑事告訴を受けたあとの記者会見では、「私は逃げも隠れもしませんので」と豪語していた立花容疑者。

しかし警察は、立花容疑者が10月にアラブ首長国連邦のドバイに渡航していたことを把握。

ドバイと日本は犯罪人引渡条約を締結していないため、今後逃亡の恐れなどがあるとみて逮捕したということです。

立花容疑者は、学歴詐称問題で失職した田久保前市長の後継を決める静岡県の伊東市長選への出馬を表明していました。

10日午後3時から伊東市役所で記者会見を行う予定でしたが、会場には誰も現れず中止となりました。

宮司愛海キャスター：

この立花容疑者に対する司法の判断がどうなっていくのかというところですけれども、今後の捜査について平松解説副委員長に聞きました。そうしましたところ「起訴されるかどうかが最大の焦点」と指摘しています。つまり、立花容疑者の発言が嘘と知ったうえで発言していれば名誉毀損。嘘と知らずに発言していれば名誉毀損にはあたらないという内容なんですけれども、今後は誰からどのように情報をとっていたのか、それから竹内元県議が捜査対象になっていたというふうに判断したのかというところがポイントになってくるわけですけれども、橋下さん、過去の判例がない中で、今後警察としてはどのように立証していくんでしょうか。

SPキャスター・橋下徹氏：

いろいろ立花さんがどういう情報を通じてあの発言に至ったのかを固めていくと思います。死者に対する名誉毀損って一般の名誉毀損に比べて罪が成立しにくいんです、そもそも。非常に起訴するのも罪にするのも難しいところはあるんです。名誉毀損とか誹謗中傷問題って今SNSをきっかけに日本の社会の大問題じゃないですか。全部罪で処罰していくというのは限界があるので、僕は民事で誹謗中傷、名誉棄損に対しては民事の慰謝料をもっと上げないといけないですよ。今、日本での民事の慰謝料は誹謗中傷関係で30万とか40万とか、弁護士費用で、そっちの方がかかってしまうわけですよ。それは海外のように1億とか10億とかそういう形で抑止力を働かせないとなくならないと思いますね。

宮司愛海キャスター：

今回は、おひとりの方の命が失われているわけですからね。今後、真実相当性というところが問われていくことになります。