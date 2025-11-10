11月17日放送「CDTV」第2弾出演者＆歌唱曲発表 FRUITS ZIPPER・星野源・ONE N’ ONLY
【モデルプレス＝2025/11/10】TBSでは、11月17日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を生放送。このたび、番組を彩る豪華出演アーティスト第2弾と歌唱曲が発表された。
【写真】FRUITS ZIPPER、号泣で感謝
星野源は、堺雅人が8年ぶりに映画主演を務めることでも話題の映画「平場の月」の主題歌として書き下ろされ、映画公開日の11月14日に配信開始される新曲「いきどまり」をテレビ初披露。さらに、心温まるヒット曲「Family Song」をフルサイズパフォーマンス。豪華2曲をフルサイズライブで魅せる。
FRUITS ZIPPERは国民的アニメの主題歌に起用され、すでにSNSでも大きな話題を呼んでいる「はちゃめちゃわちゃライフ！」をフルサイズテレビ初披露。彼女たちのポップでキュートなステージも見どころだ。ONE N’ ONLYは、口元を引っ張る仕草を取り入れたキャッチーな振り付けで魅せる新曲「Gooey」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。（modelpress編集部）
KiiiKiii「I DO ME」
King & Prince「Theater」
NiziU「◆Emotion」（※「◆」は正式には「ハートマーク」）
乃木坂46「ビリヤニ」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
星野源「いきどまり」「Family Song」
緑黄色社会「My Answer」
ONE N’ ONLY「Gooey」
◆11月17日放送「CDTV」ラインナップ第2弾解禁
◆出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト50音順）
