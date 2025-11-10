温厚な小学生息子が「クソ！ 消えろ」ゲームで豹変！「没収するべき？」悩む母を救った『従兄弟の一言』

今回は筆者の友人Bの息子のお話です。普段は優しく温厚な性格の息子。しかし携帯ゲーム機のオンライン対戦を始めると人が変わったように言動が変わってしまいます。Bはその都度注意しているものの一向に改善する気配がありません。そんな中、2歳歳上の従兄弟が遊びにやってきて……？

そんなに怒ったりイライラして楽しいの？

同世代の従兄弟に言われた言葉に、息子の肩の力が抜けるのが見えました。その後も少しずつ気持ちの切り替えができるようになり、負けたとしてもおおらかな気持ちで次の対戦をプレイできるようになっていきました。そんな様子にBもホッと一安心したのでした。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。