元乃木坂46・能條愛未、中村橋之助との婚約を発表 舞台共演後、交際4年半
元乃木坂46の能條愛未が10日、歌舞伎俳優の中村橋之助との婚約を発表した。
【写真】元乃木坂46・能條愛未、1st写真集 ランジェリー姿も収録
能條が所属する「TWIN PLANET」のオフィシャルサイトでは「いつも応援してくださる皆様へ」として、「私事で恐れ入りますが、この度、私、能條愛未は、中村橋之助さんと結婚する運びと相成りました」と報告。続けて「舞台での共演後、互いに惹かれ合い4年半の月日を共に過ごしてきました」と、出会いのきっかけと交際期間を明かした。
さらに「これからの人生を共に歩みたい。この人を一生大切にしたいという二人の想いから、この先の様々な事を共有し支え合える夫婦になれると確信いたしました」とつづり、「夫婦力を合わせて、より一層お仕事にも成駒屋のためにも邁進していく所存です」と決意を示した。
能條は1994年生まれの31歳。乃木坂46の1期生として活動し、2018年に卒業後は舞台やドラマなどで女優として活躍。中村橋之助は1995年生まれの29歳。歌舞伎俳優として活躍するほか、テレビドラマや舞台にも多数出演している。
2人は2021年上演のミュージカル『ポーの一族』で共演していた。
【写真】元乃木坂46・能條愛未、1st写真集 ランジェリー姿も収録
能條が所属する「TWIN PLANET」のオフィシャルサイトでは「いつも応援してくださる皆様へ」として、「私事で恐れ入りますが、この度、私、能條愛未は、中村橋之助さんと結婚する運びと相成りました」と報告。続けて「舞台での共演後、互いに惹かれ合い4年半の月日を共に過ごしてきました」と、出会いのきっかけと交際期間を明かした。
能條は1994年生まれの31歳。乃木坂46の1期生として活動し、2018年に卒業後は舞台やドラマなどで女優として活躍。中村橋之助は1995年生まれの29歳。歌舞伎俳優として活躍するほか、テレビドラマや舞台にも多数出演している。
2人は2021年上演のミュージカル『ポーの一族』で共演していた。