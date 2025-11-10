◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）

無双が止まらない。ルメールはＪＲＡ・Ｇ１の谷間だった先週もＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（船橋）をミッキーファイトで勝ち、京王杯２歳Ｓ・Ｇ２をダイヤモンドノットで制覇。ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）で自身が持つＪＲＡ最多記録に並ぶＧ１・４連勝（過去に２度達成）がかかる今週へ弾みをつけた。「馬のおかげです。１年間で短い期間ですが、今は全てがかみ合っているような時期です。自分自身のリズムもいいから、いい騎乗ができましたね」と今は手がつけられない。

今週も東の風に乗る。関西圏の秋華賞、菊花賞では栗東滞在の関東馬で勝った。「エネルジコはスタミナもあってスムーズな競馬ができたし、エンブロイダリーは２０００メートルがぴったり」と振り返る。今回のステレンボッシュも同じく栗東滞在だ。過去３回の滞在は阪神ＪＦで２着、桜花賞１着、秋華賞３着と崩れ知らず。田村助手は「かなり元気がいい。先週の火曜あたりから、いつもなら当週ぐらいのスイッチが入っている感じです」と復調を期待する。

今回は２３年の阪神ＪＦ２着以来のコンビとなる。５日にＣＷコースでの１週前追い切りで騎乗し、今週も手綱を執る予定。２週連続でコンタクトを取るのは最近では珍しい。「さすがＧ１ホースです。能力はあるので自信を持って乗りたい。距離もいいと思います」と手応えを口にする。アーモンドアイで名コンビを組んだ国枝調教師の牝馬Ｇ１完全制覇もかかった一戦。その勢いを手綱に乗せ、最高のプレゼントを贈る。（山本 武志）