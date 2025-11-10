小国町のショッピングセンターはオープンからおよそ30年、利用客の減少や店舗の撤退に直面しながらマチのにぎわいの創出や町民の暮らしを支えるため続ける取り組みを追いました。



小国町の中心部にある「白い森ショッピングセンターアスモ」です。

3階にあるカラオケ店。10年前に閉店しその後、空きテナントの状態が続いていた店舗をリニューアルオープンさせました。

リニューアルにあたって内装工事などに協力したのが。県立小国高校の生徒有志です。





客（生徒）「週4くらいのペースで来ている。この辺は遊ぶ場所が全然ない」有志の1人、3年生の斎藤陽さん（17）です。斎藤陽さん「米沢に行ったりとか新潟に出たりしないとほとんど遊ぶ場所がない。こういう場所があると助かるといった反応が多くてうれしかった」「アスモ」はいま、若い力を取り入れながら町の中心部の新たなにぎわい創出を目指しています。「アスモ」は1997年小国町の中核商業施設として総工費およそ12億円をかけオープンしました。町民から愛称を募集して決定した「アスモ」という名前。「明日もまた来たくなるように」との願いが込められています。鉄骨3階建てで、オープン当初、1階には食料品や衣料品など11の店舗が出店。2階が駐車スペース、3階には商工会館や交流施設が設けられていました。しかし…町民「今までは来ていたがもうこの通りなので不便」オープンから28年、利用客の減少などを背景に1階にあった11の店舗は5店舗に。さらにことし9月、5店舗のうち1階部分の最も広い面積を占めていた町内唯一のスーパー「金十商店」が売り上げ低迷などを理由に閉店しました。町民「ここに来たって買い物もできないし不便なもんだ」町民「何とかしてほしい私らみたいに車を運転できない人は本当に困る」小国いきいき街づくり公社 島貫速人管理部長「緊急的ではあるが我々に何かできることはないかいろいろ検討を進めている」「利用客の減少」という課題にどう向き合うのかー。若者の目線からにぎわい創出を図ろうと立ち上がったのが斎藤さんら小国高校の生徒たちです。斎藤陽さん「こんな感じで・・・ゴミがたくさんあったので細かいところまで掃除した」町との意見交換会で小国高の生徒から出された「若者が集えるスペースが欲しい」という意見を踏まえ町は斎藤さんら有志7人に施設のリニューアルを依頼、「アスモ」の管理を行う第三セクター「小国いきいき街づくり公社」が改装費を負担しました。そしてことし4月19日、「公社」の運営のもとカラオケ店の営業が始まりました。店の名前は「アスモ」内のカラオケ店ということで「カラモ」に。中高生を中心に月140人ほどの集客効果をあげるようになりました。斎藤さんは生徒減少に悩む地方の公立高校が全国から入学者を受け入れる「地域留学制度」を利用し中学を卒業後、親元を離れ埼玉県から小国高校へ入学しました。中学時代は学校を休みがちだった時期もあったと言います。斎藤陽さん「中学校は最初は頑張って行けていたが途中から嫌になったり自分に関する噂が流れたりとか人と関わることが嫌になった」人間関係に悩むなか小国町の自然や食に惹かれたという斎藤さん。入学したての頃はなかなか馴染めず、昼休みは1人で過ごしていましたが、アメリカへの留学体験や寮での生活を通して人と話す楽しさを知りました。そんな中舞い込んだカラオケ店復活の依頼、これまでの人生で支えになっていた音楽で町ににぎわいを取り戻したいと斎藤さんは特別な気持ちを抱きました。斎藤さん「音楽を聴いている時だけは音楽についてだけ考えられるそういうのが支えと言うか拠り所にみたいな感じ遊ぶ場所がない小国に楽しめるようなカラオケがあることはいろいろな人に盛り上がってもらえると思っている」客（生徒）「ありがたいと思っている。残ってほしい」カラオケ店復活に携わった3年生は来年卒業し斎藤さんは都内の大学へ進学しますが、「アスモ」の活性化に向けた取り組みは1・2年生に引き継がれています。小国高では、1階の空きテナントの有効活用するプロジェクトが年度内に始まる予定です。斎藤陽さん「無いからこそ何か新しい物を考えようと頑張れる体験をたくさんさせてもらって小国に来てよかったと思う」町内唯一のスーパーが閉店した「アスモ」のフロアの一角に「ミニスーパー」が整備されました。「アスモ」を運営する公社が町民からの要望にこたえる形で10月から本格的な営業をスタートさせています。町民「今まで大変だった何もなくて何もなくて」町民「オープンを待っていたんだと思うみんな」小国町の中心部で30年近い時を刻む「アスモ」ー。「明日もまた来たくなる」そんなスポットになるための挑戦が続きます。