¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûº£µÜ·òÂÀ¤¬Í··â¥ì¥®¥å¥é¡¼»à¼é¤Ø¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ºÆ³«¡ÖÍèÇ¯¤Ï£³£µºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¾¡Éé¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¾®µ×ÊÝ¼°¥È¥ì¤Ç´°Á´Éü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤òË¬¤ì¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤±¤¬¤Ð¤«¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï£³£µºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤È£¹·î¤Ëº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Î¾ãÂ³¤¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÄË¤òºÆÈ¯¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¶¯ÅÙ¤ò²¼¤²¤¿Îý½¬ÊýË¡¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢Í··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼»à¼é¤Ø¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÂÎ¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¡£