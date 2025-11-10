「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、12日に鹿児島で行われる「ザ・ドリフターズ展」のイベントの出演を見合わせることを報告した。

「出演辞退のお詫び」と題した文書を公開。「11月12日より開催される『ザ・ドリフターズ展』にオープニングゲストとして出演予定でしたが、体調を崩してしまい、残念だけど大事をとって出演を見合わさせていただくことになりました」と報告し、「楽しみにしてくれていた鹿児島のファンのみんな、本当にごめんなさい!」と謝罪した。

「ブーたんに話したら“加トちゃんの分まで頑張る!”と力強く約束してくれたので、ちょっと不安だけど託します!」と高木ブーとのやりとりを明かし、「寒くなってきたけど、みんなも風邪ひくなよ!加藤茶」と結んだ。

高木も自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「加トちゃんが欠席となってしまいました。僕1人ですが、みなさん遊びに来て下さい」とコメント。加藤の妻・綾菜は、自身のインスタグラムのストーリーズで高木の投稿を掲載。涙目の猫、手を合わせるスタンプを添えて謝罪していた。