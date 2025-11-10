十八親和銀行 今年4月～9月の中間決算「4期連続の“増収” 2期ぶりの“減益”」《長崎》
十八親和銀行は今年の上半期の決算について4期連続の「増収」、2期ぶりの「減益」になったと発表しました。
合併から5年。
山川 信彦頭取は、人口減少など地域課題の解決に向けて、主体的に取り組む決意を示しました。
十八親和銀行が発表した、今年4月～9月の中間決算。
一般企業の売上高にあたる「経常収益」は530億円で、前の年と比べて20億円の増収となりました。
金利の上昇を背景に、貸出金と有価証券の利息が増加したことが主な要因です。
一方「中間純利益」は 信用コストの増加などに伴い、前の年から7億円減って89億円となりましたが、当初計画と比べると19億円多いということです。
（山川 信彦頭取）
「(信用コストなど）構造的な問題も出てきている。そういった意味では予断を許さないと思うので、しっかり支えるための体制強化が必要」
また 山川頭取は、今年4月に始まった新中期経営計画にも言及。
（山川 信彦頭取）
「長崎の地域課題をしっかり解決していかないとそれが持続可能なものではない。日本の中でも課題をどんどん解決して未来の人口減少フェーズをしっかり乗り切れるよう」
資金繰りや設備投資といった “個別課題” とともに、人口減少など “地域課題” の解決に対しても主体的に取り組む決意を示しました。