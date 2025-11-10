山形県村山市出身の映画監督村川透さんの10年ぶりとなる新作映画の撮影が10日から村山市内で始まりました。柄本佑さんや宇崎竜童さんら人気俳優が出演し、映画のほとんどが村山市内で撮影される予定です。



村山市内で撮影が始まったのは、俳優の柄本佑さんと宇崎竜童さんが出演する映画「LAST DANCE 最後の遊戯」です。

監督を務めるのは地元・村山市出身の映画監督村川透さん（88）。10年ぶりの新作映画です。





村川透監督「末っ子だから外に出なければいけないけれどいつか必ず田舎に帰ってきて映画を作ってやると4～5歳のころに誓った。兄の千秋は音楽家をやると言ってことし亡くなったから慌ててもうここでやらないといけないとやることになった」この日は午後からの撮影に先駆けてキャストとスタッフが集まり、安全祈願が行われました。今回の映画は1970年代に松田優作さん主演で村川監督がメガホンをとった「遊戯シリーズ」をモチーフにしています。安全祈願の会場には優作さんがドラマ「探偵物語」の撮影で使っていたバイクも登場し、村川監督らは映画の成功への決意を新たにしていました。小坂憲央アナウンサー「安全祈願の後、早速撮影が始まります。場所は村山市内のスナックです」映画は全体の8割から9割ほどを村山市で撮影する予定で、東沢バラ公園など市内の観光名所も登場するということです。村川透監督「映画の撮影にみなさんが納得してくれてこれほどうれしいことはない。（恩返しという気持ちですか）そうですね。いろんな意味で村山市のいいところをいろんなところを映すのでみなさんに見てほしいと思っている」映画「LAST DANCE 最後の遊戯」は11月いっぱい撮影が行われ、来年に劇場公開される予定です。