◇大相撲九州場所2日目（2025年11月10日 福岡国際センター）

初日から金星を配給した横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は小結・隆の勝（30＝常盤山部屋）を下し、連敗をまぬがれた。立ち合いは踏み込んで右で胸を突き、左でおっつけるように相手右脇を押して一気に押し出した。

2場所連続優勝を狙う横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭筆頭の伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）を寄り倒し2連勝とした。右差し手をおっつけられるも左差し、右上手をつかんで圧力をかけ続けた。

今年春場所の新入幕から4場所連続して11勝を挙げ、この九州場所の成績次第で大関昇進もあり得る新関脇・安青錦（21＝安治川部屋）は、三役経験10場所の西前頭2枚目・若元春（32＝荒汐部屋）を寄り倒し初日から2連勝とした。立ち合いは下から突いて左差しで頭をつけた。左ですくって、さらに深く差すと内無双などで崩しながら攻め込んだ。若元春は追い込まれた土俵際で苦しまぎれの右上手投げを放つも及ばなかった。

初日から2連勝とした役力士は横綱・大の里、関脇の安青錦、王鵬の3人だ。平幕では美ノ海、阿炎、藤ノ川、時疾風、千代翔馬、朝紅龍の6人。