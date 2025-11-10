故郷の味でホームシックの少女を元気づけたい。料理人は追熟を利用して果実の完熟を試みる／冒険者酒場の料理人2㉒
『冒険者酒場の料理人2』（黒留ハガネ：原作、飴井涼：漫画、転：キャラクター原案/KADOKAWA）
【漫画】『冒険者酒場の料理人（1〜2巻）』を第1回から読む
第22回【全23回】
荒くれ冒険者たちが集まる酒場の店主・ヨイシは、食材の種類が乏しく、美味しさを求めないこの世界の食事事情を残念に感じていた。そんなある日、常連客の酔いどれ女剣士から、異世界では高価な牛乳の料理を注文される。ヨイシは、“迷宮”産の「白濁樹液」が牛乳の代用として使えることを知り、美味しくしようと試みるのだが…？ 転移前の現代で得た料理の知識を活かして、冒険者たちのお腹だけではなく心も満たしていく『冒険者酒場の料理人』。ご好評につき、新たに第2巻のエピソードをお届けします！ 異世界の貧相な食事事情に革命をもたらす痛快・酒場繁盛記をお楽しみください。
