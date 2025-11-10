田中みな実、時間を忘れるほど夢中になっている趣味とは？「あのちゃんと交換したんです」

11月10日、日本テレビ系『DayDay.』にVTR出演した田中みな実が、現在ハマっている新たな趣味について語った。

【関連】田中みな実、悩み相談にも乗ってくれる“芸能界の3人の友達”に「最強の布陣」の声

今回番組では、時計ブランドのイベントに登場した田中に対してインタビューを実施。この中で、田中は“時間を忘れるほど夢中になっていること”として、「今ドラマの現場で子役さんとご一緒することがあって」と話し始めた。

続けて、「（子役から）『シール帳持ってないの？』って聞かれて。『持ってないんだ』って言ったら、『へーそうなんだ』ってガッカリされてしまったから、シール帳作ったんですよ」と、シール帳を作るに至った経緯を明かしつつ、「そしたらハマってしまって。シール貼る時間がなんか、いろんなことを忘れられる、無心になれる時間で。気づいたら2時間とか経ってたりします」と語った。

さらに、「一昨日もあのちゃんと交換したんですけど、あのちゃんは7冊持ってるって言ってたので。私はまだ3冊で、これからどんどん増やしていきたいなと思ってます」と、“あの”ことあのちゃんとシール交換をしたことがあるとも話していた。