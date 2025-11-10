元AKB48清水麻璃亜、初の写真集発売へ　香川で撮影、特典付き予約も開始

女優・清水麻璃亜（しみず まりあ）のファースト写真集（KADOKAWA）が2026年2月28日に発売される。

【写真】ビールを飲む清水麻璃亜

2023年8月にAKB48を卒業し、現在はドラマや舞台で活躍している清水麻璃亜。清水初となる写真集が発売決定。カメラマンは佐藤佑一が担当、撮影は香川県で行われた。

移り変わる日々の喧騒から離れ、ゆったりと流れる時間に身を任せたオトナな旅。旅の途中で見せた、飾らない素顔やドキッとするような大胆な仕草。お酒に酔った艶やかで無防備な表情と、こぼれ落ちる本音。2014年のデビューから、一回りオトナになった彼女ーー。

アイドルとして、そして女優として駆け抜けてきた青春の日々に、想いを馳せながら、清水麻璃亜の「ありのまま」は1冊に収められたという。

発売に先駆け2025年11月7日（金）より特典付きの予約受付が各ストアで開始。Amazonや楽天ブックス、セブンネットでは特典として限定ブロマイド1種（※全2種の内からランダム、各店舗ごとに絵柄は異なる）が配布される。発売日となる2026年2月28日（土）にはオンラインサイン会、2026年3月22日（日）にはHMVエソラ池袋にて写真集お渡し会の開催が予定されている。

■プロフィール清水麻璃亜（しみず まりあ）1997年9月29日生まれ、群馬県出身。YKAgent所属。2014年、「AKB48 Team 8 全国一斉オーディション」にて群馬県代表として合格し、同年チーム8として劇場公演にデビュー。2023年にAKB48を卒業後は、ドラマや舞台などで女優として活躍しており、現在はぐんま観光特使としても活動。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）