日テレ、急逝の菅谷大介アナの功績を『news every.』で特集 森圭介アナが目に涙を浮かべ感謝伝える「ゆっくり休んでください」
日本テレビの菅谷大介アナが8日、消化管からの出血のため死去したと10日、同局が発表した。53歳だった。また同日、同局系ニュース番組『news every.』（月〜金 後3：50〜後7：00）では、菅谷アナの功績を振り返り、森圭介アナウンサー（46）が追悼の言葉を贈った。
【写真】生前最期の投稿で…笑顔を浮かべていた菅谷大介アナ
番組では森圭介アナが沈痛な表情を浮かべ、菅谷アナの訃報を伝えた。VTRでは菅谷アナがスポーツ実況を務めた名場面を振り返ったほか、すい臓がんの闘病を語るシーンなどが放送された。
VTR後、森アナは「後輩の私が言うのもなんですが、本当に真面目な方でした。スポーツやニュースはもちろんなんですけれども、バラエティー番組に対しても、『どうやったら面白いかな』って相談受けることもありました」と思い出を振り返った。最後には「真面目で優しくてチャーミングな菅谷さんの声が聞けないのは本当に寂しいです。菅谷さん、ゆっくり休んでください」と目に涙を浮かべながら感謝を伝えた。
同局は「11月７日(金)の夜、勤務を終えて帰宅した後、不調を訴え都内の病院へ救急搬送されました。その後容体が急変し、翌8日(土)午後１時６分に死去いたしました」と伝え、死因は消化管からの出血とした。
菅谷アナは1971年11月生まれ、千葉県出身。97年に同局に入社し、同年7月の『スーパーJOCKEY』が初のレギュラー番組となった。その後はバラエティー番組、スポーツ中継、情報番組などで活躍した。
22年8月にすい臓がんを公表。21年11月「箱根駅伝」の準備を兼ねて人間ドックを受けたところ、すい臓がんが見つかり、抗がん剤治療、腹腔鏡手術などを受けたことを明かしていた。
