¥í¥¥½¥Ë¥ó PRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢°¤Éô´²½Ð±é¤Î¿·TV-CM¡ØOK¡ÙÊÓÊü±Ç¥¹¥¿¡¼¥È -¡ØÂ®¹¶¡ÙÊÓ¤â½ç¼¡Êü±Ç
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï11·î6Æü¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó PRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×(OTC°åÌôÉÊ)¤Î¿·TV-CM¡ØOK¡ÙÊÓ¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óⓇPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×(OTC°åÌôÉÊ)¤Î¿·TV-CM¤ËÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ
¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó PRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×(OTC°åÌôÉÊ)¤Î¿·TV-CM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥ó³°ÍÑÌô¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÇÎÏ¶¯¤¤±éµ»¤ÇÀ½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°¤Éô¤òµ¯ÍÑ¡£
¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óⓇPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×(OTC°åÌôÉÊ)¤Î¿·TV-CM¡ØOK¡ÙÊÓ
11·î6Æü¤è¤êÊü±ÇÃæ¤Î¡ØOK¡ÙÊÓ(15ÉÃ)¤Ç¤Ï¡¢±ü¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ë°¤Éô¤Ë¥«¥á¥é¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ë¡¢OK¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤ÇOK¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ë¡¢OK¡×¡Ö°û¤ó¤ÇOK!¡×¤ÈºÆ¤ÓOK¥Ý¡¼¥º¤È¤È¤â¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¾ûºÞ¤ò¼ê¤Ë¡Ö±ê¾É¤òÍÞ¤¨¡¢¥«¥é¥À¤ÎÄË¤ß¤Ë°û¤ó¤Ç¸ú¤¯¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏºÆ¤ÓOK¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯¡ÖOK!¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óⓇPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×(OTC°åÌôÉÊ)¤Î¿·TV-CM¡ØÂ®¸ú¡ÙÊÓ
¤Þ¤¿¡¢¹ø¤ä¸ª¤Ê¤É¤ÎÄË¤ß¤Ø¤Î³Î¤«¤Ê¸ú¤ÌÜ¤ò°õ¾ÝÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡ØÂ®¸ú¡ÙÊÓ¤â¡¢Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØÂ®¸ú¡ÙÊÓ(15ÉÃ)¤Ï¡¢°¤Éô¤¬¡¢Íê¤â¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¹ø¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Ê¤¬¤éñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£OK¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö°û¤à¥í¥¥½¥Ë¥ó¤¬Â®¤¯¸ú¤¯¡×¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±éµ»¤ÇÅÁ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï¸÷¤òÊü¤Ä¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°¤Éô¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë!¡×¤È¡¢¾¯¤·¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÇCM¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿°¤Éô¤¬¡¢TV-CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯Àª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÈó¾ï¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎTV-CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤¬Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥Ã¥È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤Ë¤«Æ»¶ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ë¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¸ú¤ÌÜ¤ÎÂ®¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤CM¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡£µ×¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ÇOK¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ÎOK¥µ¥¤¥ó¤ÏÉáÃÊ¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¥Ð¥Á¥Ã¤È·è¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¸ú¤ÌÜ¤ÎÂ®¤µ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥í¥¥½¥Ë¥óPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤¬¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤«?
»Å»öÅª¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢·ë¹½ÌµÃã¿¶¤êÅª¤ÊÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦»öÌµ¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤»Å»ö¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ©¸Â¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÈÏ°Ï¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¶á»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤³¤¦¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ê¤É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
Ä¹¥¼¥ê¥Õ¤âOK¤À¤·¡¢¤³¤Î´Ö¡¢±Ç²è¤Ç¿¿Åß¤Ë¤Û¤ÜÍç¤Ç³³¤ò²¼¤ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦(²á¹ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î)»Å»ö¤ò¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÀ¼¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ìÅÍß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Á°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¿´¤ÎÈë·í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ÍßÄ¥¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤ ¤¢¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤È¡¢·ò¹¯¤Ç¤¤¤Þ¸µµ¤¤È¤¤¤¦¡¢¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íß¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¤³¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³§¤µ¤óº£¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂåÅª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤Ä¤é¤¤¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ËÇº¤àÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ëÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥í¥¥½¥Ë¥óPRO¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!
¤Ê¤ª¡¢Æ±TV-CM¡ØOK¡ÙÊÓ¡¦¡ØÂ®¹¶¡ÙÊÓ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âYouTube¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
