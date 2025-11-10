カンテレは１０日、開局記念日の２２日に「カンテレ祭り！よ〜いドン！ＳＰ＆ドっとコネクトＳＰ」と題した生特番を午前１０時３０分から午後４時まで放送すると発表した。「よ〜いドン！」（月〜金曜・前９時５０分、「土曜日もよ〜いドン！」は土曜・前１０時３０分）と「ドッとコネクト」（土曜・前１１時２０分）がタッグを組み、それぞれのＭＣである歌手・円広志とフリーの石井亮次アナウンサーが「年に一度のお祭り騒ぎ」（カンテレ関係者）で盛り上げる。

２１〜２４日は大阪市北区のカンテレ扇町スクエアと扇町公園で「カンテレ祭り！」が開催される。２２日の生特番も、午前１０時３０分からの「よ〜いドン！ＳＰ」第１部は、会場からレギュラーの伊原六花と山之内すずが熱気を届ける。同１１時２０分からの「ドっとコネクトＳＰ」はゲストとして石原良純、橋下徹、高橋ユウ、杉村太蔵に加え、円広志も出演。さらに歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が生歌唱ライブを披露する。そして午後２時からの「よ〜いドン！ＳＰ」第２部では、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが「となりの人間国宝さん」に初参戦する。

円広志「石井さんとご一緒するのは楽しみですよ。あの人は、はしゃいだら素が出て面白いんです。生放送ですから。放送時間を忘れるくらい楽しさがあふれて、大変なことになれば面白いですね」

石井亮次アナ「大阪で生まれて４８年。憧れのカンテレでの祭りに参加させてもらえるのは、めちゃくちゃ光栄の極みであります。円さんは、黄金世代のトップ・オブ・トップの人。幼い時にテレビで見ていたど真ん中の人と、共演できていることが夢みたい」