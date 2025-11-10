µÁÊì¤¬¡Ö50Ëü±ß¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£70Âå¤«¤é¤ÎÅê»ñ¡¢¡Ö¾¯³Û¡×¤ÇºÑ¤à¤Ê¤é¸«¼é¤ë¤Ù¤¡©
¡Ö50Ëü±ß¡×¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¥¹¥¿ー¥È¤Ï¸½¼ÂÅª¡©
¡Ö50Ëü±ß¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¡¢¾¦ÉÊÀ¤«¤é¸«¤Æ½½Ê¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÈÎÇä²ñ¼Ò¤´¤È¤ËºÇÄã¹ØÆþ³Û¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÑÎ©·¿¤Ç¤Ï1000±ßÃ±°Ì¤Ê¤É¡Ö¾¯³Û¡×¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ëÀßÄê¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¾¯³ÛÅê»ñ¤ÎÌç¸Í¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÊ£¿ô¤Î»ñ»º¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¡¢»þ´ÖÊ¬»¶¡Ê¥É¥ë¡¦¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¡Ë¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤òÊ¿½à²½¤·¤ä¤¹¤¤È¾ÌÌ¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥ÈÇÄ°®¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
À©ÅÙÌÌ¤Ç¤Ï¡¢NISA¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯Îð¾å¸Â¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢70Âå¤«¤é¤Ç¤âÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¡¦Ê¬»¶Åê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö50Ëü±ß¤Î°ì³ç¡×¤è¤ê¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤Æ¤ÎÊ¬³ä¹ØÆþ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÈ¯ÁÛ¤¬¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÌÌ¤ÇÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡© Åê»ñ¿®Â÷ÊÝÍ³Û¡Ö50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬ºÇÂ¿¡¢½Å»ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤µ
ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤¬2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¾Ú·ôÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åê»ñ¿®Â÷ÊÝÍ³Û¤¬¡Ö50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤Î¿Í¤Ï24.9¡ó¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î6³äÄ¶¤¬300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¹ØÆþ»þ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡Ö°ÂÄêÀ¤ä¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤µ¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¡¢ÉÑÈË¤ÊÊ¬ÇÛ¤ä°ÂÄê»Ö¸þ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿NISA¤Î³«Àß¤ÏÁ´Ç¯Âå¤Ë¹¤¬¤ê¡¢³«Àß¼Ô¤Î¶âÍ»»ñ»º¤Ï500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤¬4³ä¼å¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¹â»ñ»ºÁØ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤«¤é¡¢¡Ö50Ëü±ß¡×¤Ç¤ÎÃå¼ê¤ÏÅý·×Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤Ç¥ê¥¹¥¯¿å½à¤È¥³¥¹¥È¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢70Âå¤Î³«»Ï¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÌ£¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¹â¥³¥¹¥È¡¦Ê£»¨¾¦ÉÊ¡¦´«Í¶¥ê¥¹¥¯¤ËÃí°Õ
²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¹â¥³¥¹¥È¡¦Ê£»¨À¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¡×¤ËÃí°Õ¤·¡¢ÈÎÇäÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤¬Å¬ÀÚ¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Åê»ñÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¤¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡¦¹â¥ê¥¹¥¯¾¦ÉÊ¤Î´«Í¶¤Ë¤Ï°ìÁØ¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
¡ü¼ê¿ôÎÁ¡Ê¹ØÆþ¡¦¿®Â÷Êó½·¡¦Î±ÊÝ³Û¤Ê¤É¡Ë¤ò²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë³ÎÇ§
¡üÊ¬»¶À¡¦¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤Î¸¡Æ¤
¡ü´«Í¶¤¬µÞ¤ÇÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÂ¨·è¤·¤Ê¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
70Âå¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤Ï¡Ö¾¯³Û¡¦Ê¬»¶¡¦Äã¥³¥¹¥È¡×¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯È¼Áö¤ò
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö50Ëü±ß¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÅý·×Åª¤Ë¤â°ìÈÌÅª¤Ç¡¢70Âå¤«¤é¤Ç¤âNISA¤Î³èÍÑ¤ò´Þ¤á¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÊ¬»¶¡¦ÀÑÎ©¤Ï½½Ê¬¤ËÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤Ç¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÀ¼Á¤ä¼ê¿ôÎÁ¡¢¤½¤·¤Æ¹âÎð¸ÜµÒ¸þ¤±´«Í¶¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢²ÈÂ²¤Ï¡Ö¾¦ÉÊ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¡×¡Ö¥³¥¹¥È¤ÏÅ¬Àµ¤«¡×¡ÖÈÎÇä¥×¥í¥»¥¹¤¬ÃúÇ«¤«¡×¤ò°ì½ï¤ËÅÀ¸¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
50Ëü±ß¤ò°ìÅÙ¤ËÅê¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÅê»ñÊý¿Ë¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÀÑÎ©¤äÊ¬»¶¹ØÆþ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÊ¿½à²½¤·¡¢À¸³è»ñ¶â¤ÈÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ëÀß·×¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
