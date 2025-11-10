³ÑÅÄ¿®Ï¯¡¢20Ç¯Á°¤Î¤±¤¬¤Î¸å°ä¾ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Èº¸È¾Ê¬¤Î´éÌÌ¤Ë¤Ïáã¤ì¤¬À¸¤¸¡Ä¡×
³ÊÆ®²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³ÑÅÄ¿®Ï¯¡Ê64¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£20Ç¯Á°¤Î¤±¤¬¤Î¸å°ä¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
³ÑÅÄ¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¤Ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿½ìÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿20Ç¯Á°¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ë3»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·Âç³¢Æü¤Ë¤ÏÌñ²ð¤Êµð´Á¡¢¥¶¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤È¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ê¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÍâÆü¤Î¥×¥íÎý½¬¤Ç¥¿¥±¥ëÁª¼ê¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ÎÉ¨½³¤ê¤òº¸´ã¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¡·ë²Ì¡¢´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç»î¹ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â¨Æþ±¡¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â²ø²æ¤ò¤·¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Èº¸È¾Ê¬¤Î´éÌÌ¤Ë¤Ïáã¤ì¤¬À¸¤¸¡¡·ê¤Î¶õ¤¤¤¿ÉûÉ¡¹Ð¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤ÎÇ¿¤¬¹¢¤Ë¿â¤ì¤ÆÍè¤Æ³±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¡»þ¤ËÈ¯Ç®¤òÀ¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¸å°ä¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¤½¤Î¸å°ä¾É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¡¼çºÅ¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÁá¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌá¤·¡¡ºÆ¤Ó³èÌö¤Î¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£