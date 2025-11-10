¥¢¥ó¥ß¥«¡¢Á´¿È¥Ü¥ë¥É¡¼¤Ç·è¤á¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡É»äÉþ¥³¡¼¥Ç¾Ò²ð¡¡ZARA¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Ïº£½©¤ÎÂç³èÌö¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥³¡¼¥Ç¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»äÉþ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´¿È¥Ü¥ë¥É¡¼¥«¥é¡¼¤Î¡È¥ß¥Ë¥¹¥«¡É½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ï¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç
¡¡¡Ö¥Ü¥ë¥É¡¼¤ä¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤¬Ãå¤¿¤¤º£Ç¯¡Êº£¤Ï¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¤È¤«¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¾¼ÏÂ¤Ï¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¡ª¾Ð¡ËÁ´¿È¤È¤³¤È¤ó¥Ü¥ë¥É¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¡×¤È¤³¤Î½©¤Îµ¤Ê¬¤òÌÀ¤«¤·¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Âç¤Ö¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡ÈÂç¿Í¤Î¥ß¥Ë¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢¤³¤ÎZARA¤ÎÀÖÃã¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤¬Âç³èÌö¡ª¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹ ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥³¡¼¥Ç¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤Ç¤¹ ¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê·ÏÅý¤Î¤ªÍÎÉþ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ´¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
