【ヴェルカ】名古屋Dに1勝1敗「西地区首位攻防戦」連勝12でストップも首位に返り咲き《長崎》
プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は8日と9日、ホームで「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」と対戦しました。
西地区首位でリーグの平均得点トップのヴェルカと、2位でリーグ最少失点の名古屋Dの首位攻防戦。
8日のGAME1は、序盤から一進一退の攻防となり、3点ビハインドで前半を折り返します。
第3クオーター、ヴェルカは得意のスリーポイントで流れに乗ります。
イ・ヒョンジュン、ブラントリー、そして山口。
11連続得点で逆転に成功します。
しかしその後、名古屋Dの反撃の前に逆転を許したヴェルカ。
接戦をものにすることができず、クラブ記録の連勝は12でストップしました。
序盤から点の取り合いとなった9日のGAME2は、ヴェルカが前半を4点リードして折り返します。
第3クオーターでは、ディフェンスから流れを引き寄せると馬場、ブラントリーの3ポイントなどでリードを保ったまま、最終第4クオーターへ。
終盤に一度は逆転を許すものの、ここでチームに流れを呼び戻したのはブラントリー。
ブラントリーが31得点を挙げる活躍を見せ、95対87で勝利。
GAME1のリベンジを果たし、西地区首位に返り咲きました。
次節は12日、アウェーで「三遠ネオフェニックス」と対戦します。