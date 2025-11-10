プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は8日と9日、ホームで「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」と対戦しました。

西地区首位でリーグの平均得点トップのヴェルカと、2位でリーグ最少失点の名古屋Dの首位攻防戦。

8日のGAME1は、序盤から一進一退の攻防となり、3点ビハインドで前半を折り返します。

第3クオーター、ヴェルカは得意のスリーポイントで流れに乗ります。

イ・ヒョンジュン、ブラントリー、そして山口。

11連続得点で逆転に成功します。

しかしその後、名古屋Dの反撃の前に逆転を許したヴェルカ。

接戦をものにすることができず、クラブ記録の連勝は12でストップしました。

序盤から点の取り合いとなった9日のGAME2は、ヴェルカが前半を4点リードして折り返します。

第3クオーターでは、ディフェンスから流れを引き寄せると馬場、ブラントリーの3ポイントなどでリードを保ったまま、最終第4クオーターへ。

終盤に一度は逆転を許すものの、ここでチームに流れを呼び戻したのはブラントリー。

ブラントリーが31得点を挙げる活躍を見せ、95対87で勝利。

GAME1のリベンジを果たし、西地区首位に返り咲きました。

次節は12日、アウェーで「三遠ネオフェニックス」と対戦します。