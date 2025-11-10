¡ÖÎ©²Ö¹§»Ö¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬¥ê¥¹¥¯¡×¡ÖÁÛÄê³°¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×Î©²ÖÅÞ¼óÂáÊá¼õ¤±¡¢NHKÅÞÉûÅÞ¼ó¤¬¶ÛµÞ²ñ¸«
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHKÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬10Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢NHKÅÞ¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏºÉûÅÞ¼ó¤¬¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾Ð´é¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ëÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô
¡¡ÀÆÆ£ÉûÅÞ¼ó¤ÏËÁÆ¬¡Ö¸½ºß¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î¾ÜºÙ¤ò¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¡£´Ø·¸³Æ½ê¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Îá¤Ë´ð¤Å¤¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÀÅ¤«¤Ä¸øÀµ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¿äÂ¬¤ä²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯È¯¸À¤Ï¹µ¤¨¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤éÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ÀÅÞ¼ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç½ÐÇÏ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤È¤«¡¢½ÐÇÏ¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÎÅú¤¨¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¡Êº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡ËÅÞ¼ó¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡»²µÄ±¡¤Ç¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÆÆ£ÉûÅÞ¼ó¼«¿È¤Î¹ñ²ñ³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅÞ¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤È¤·¤ÆÂáÊá¤ò¼õ¤±¤¿·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤Ï¹ñ²ñ³èÆ°¤ÎÊý¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ÈÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ²ñ¤Î±Æ¶Á¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ì¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤Ç¤ÎÂáÊá¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õ¤±»ß¤á¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÀÆÆ£ÉûÅÞ¼ó¤Ï¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËSNS³¦·¨¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¡¦¿äÂ¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂáÊá¤ÏÂáÊá¤Ç¡¢ºá¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂáÊá¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ¤´ÖÅª¤Ë¤â°ì¤ÄÂç¤¤Ê¾×·â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î©²Ö¹§»Ö¼«¿È¤¬YouTube¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«ÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÅÞ¼ó¤¬¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÎÃÝÆâ¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎ©²Ö¹§»Ö¼«¿È¤¬¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ë¼Õºá¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Î°ìÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤«¤é»öÁ°¤ËÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤âÎ©²Ö¼«¿È¤¬È¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÆ°²è¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£Ìò°÷²ñ¤è¤êÁ°¤ËÈ¯¿®¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÎ©²Ö¹§»Ö¤Ï²¿¤â±£¤»¤Ê¤¤¤·¡¢±³¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ÏµÕ¤ËËÍ¤é¤¬Ãí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¢¤Ç¤³¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏµÕ¤Ë²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È·Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ²¿¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤¬ÀÜ¸«¤·¡¢¤½¤ÎÊó¹ð¤Ï¼õ¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢Î©²Ö¼«¿È¤«¤é»ä¤äÅÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃ¤Ë»Ø¼¨¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÂáÊá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶Ã¤¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¤¬»ö¼Â¤À¤±¤òÊÂ¤Ù¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÆÃ¤ËÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¤«¤éÎ©²Ö¹§»Ö¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÁÛÄê¤â´Þ¤á¤ÆÅÞ¤Ç¹²¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢½Í¡¹¤ÈÃ¸¡¹¤Èº£²ó¤Î·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤È³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©²Ö¹§»Ö¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÅÞ´Ø·¸¼ÔÅù¡¢Ìò°÷Åù´´Éô´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¿´¤ËÎ±¤áÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤ÎºÊ¤Ï¡¢ÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ¡Öº£¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë