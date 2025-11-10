【ラサーナ×吉田仁人】髪も心もきらめく新コラボキャンペーン始動

国内売上No.1※1の海藻コスメブランド「ラサーナ」が、M!LKのリーダー・吉田仁人さんとコラボレーションしたキャンペーンを2025年11月10日(月)より開始。朝と夜のヘアケア4アイテムを軸に、髪も心も美しくきらめく毎日を提案します。さらに、サイン入りヘアブラシが当たるSNSプレゼントや、新WEB CMも公開中。自分らしさを輝かせる特別なヘアケア習慣を楽しめるチャンスです。

吉田仁人が魅せる、朝のヘアケアアイテム



ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミスト

ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミルク

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス ヒートメモリー

キャンペーン対象の朝用アイテムは、【ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミスト】と【ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミルク】の2種。

ミストはうるおい補給しながら、日中のごわつき原因を整える美容液。ブロー派の朝のスタイリングにおすすめです。

ミルクは湿気や紫外線にも負けず、つやめき素髪感※3のスタイリングを実現。コテやアイロン派の方にもぴったりで、朝のヘアセットをよりスムーズにサポートします。

※1 2023年実績「化粧品マーケティング要覧2024」カウンセリング(通信販売を含む)、ラサーナブランドとして＜富士経済調べ＞

※3スタイリングによるナチュラルなヘアスタイルのこと

夜の美髪習慣をサポートするエッセンス



夜用アイテムは【ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり】と【ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス ヒートメモリー】。

しっとりは濡れた髪に使い、ダメージヘアを集中補修。髪が太くまとまりにくい方も、しっとり美髪に導きます。

ヒートメモリーはドライヤーやアイロンの熱で翌朝のスタイルをキープできる美容液。ヘアスタイルを固めず、ナチュラルに仕上げたい方におすすめです。毎晩のケアで、朝のスタイルもぐっときれいに♡

髪も心もきらめく、ラサーナ×吉田仁人デイズ



ラサーナと吉田仁人さんのコラボキャンペーン「今日はどの仁人と過ごす？ラサーナで髪も心もきらめきデイズ」は、髪悩みに寄り添いながら、自分らしさを輝かせる毎日をサポート。

SNSプレゼントでは、抽選でサイン入りヘアブラシが当たるチャンスも。新WEB CMでの多彩な仁人さんの表情も必見です。朝と夜のヘアケアで、心も髪も輝く特別なデイズを楽しんで♡