非常戒厳の名目作りのため“北朝鮮の攻撃を誘発”　韓国特別検察が尹錫悦前大統領らを追起訴

韓国の尹錫悦前大統領らが、北朝鮮の攻撃を誘発しようとした罪で追起訴されました。

韓国の特別検察は10日、自国の軍事上の利益を害したりした場合に科される「一般利敵罪」などで尹前大統領や金龍顕前国防相などを追起訴しました。

特別検察によりますと、尹前大統領らは去年12月の「非常戒厳」宣言を前に戒厳の名目作りのため、南北間の武力衝突の危険を高めようと平壌に無人機を飛ばし、北朝鮮の攻撃を誘発しようとしたとされています。

検察が確保した韓国軍の前司令官の携帯からは、北朝鮮を挑発する際の目標地点に関するものとみられるメモが確認されたということです。

メモには「メンツが損なわれ必ず対応せざるを得ないターゲティング」「平壌、核施設、元山外国人観光地」などと記されていたということです。

北朝鮮は去年10月、韓国軍が無人機を平壌上空に侵入させビラを散布したと発表し、報復攻撃を示唆していました。

捜査を担当した検察は「『まさか』が事実と確認され、失望を越え惨憺たる気持ち。

裁判所が適当な判決を言い渡すことを望む」とコメントしています。

一方、捜査過程では敵と共謀して軍事衝突を誘発しようとする「外患罪」の適用も議論されましたが、検察は北朝鮮側との共謀は確認されなかったとしています。