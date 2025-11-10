俳優・増子敦貴のカレンダー『増子敦貴カレンダー2026.04-2027.03』（KADOKAWA）が2026年1月30日（金）に発売される。

【写真】衣装にこだわった「超美麗カット」

ドラマ「体感予報」（MBS）に出演し、舞台「千と千尋の神隠し」でのハク役や、ドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（フジテレビ系）でも話題になった、増子敦貴が2026年4月始まりの卓上カレンダーを発売する。

今作の撮影は増子の3rd写真集『Liberty』を撮影した写真家・熊木優。舞台公演で訪れた中国・上海で、衣装やシチュエーションにも大いにこだわり撮影した「超美麗カット」と、日本で撮影したリラックス感あふれる等身大の「素顔の自分」を盛り込んだカレンダー。「今までとはまた違った、増子敦貴が楽しめるかと思います！」と、増子自身も語るようなカットで構成されている。

本商品の発売に合わせて増子は「何度もご縁のある中国・上海という大きくてカラフルな街で、色鮮やかな衣装を纏い撮影させて頂きました。どのシーズンもきっと皆様の心を笑顔にしてくれるカレンダーとなっています。『カラフルなスマイルをあなたに増子敦貴』よろしくお願いします！」とコメントしている。

また発売直後には東京、大阪にて、増子敦貴自身が登壇する発売記念イベントも実施予定だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）