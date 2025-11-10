眼鏡市場×しろたん「2026福袋」抽選販売スタート！ 注目は当選者限定のぬいぐるみクリーナー
「眼鏡市場」は、11月7日（金）から、たてごとアザラシのキャラクター“しろたん”とコラボした「眼鏡市場×しろたん 2026福袋」の抽選販売を、公式オンラインショップで開始した。
【写真】癒やされる〜！ 当選者限定の「ぬいぐるみクリーナー」
■キュートなグッズがセット
今回発売される「眼鏡市場×しろたん 2026福袋」は、1万3200円分（税込）の「メガネ券」に、「眼鏡市場×しろたんコラボ2026スケジュール帳」がセットになった数量限定の福袋。
注目は、WEB予約当選者限定の特典「眼鏡市場×しろたんコラボぬいぐるみクリーナー」。ここでしか手に入らない限定グッズで、「眼鏡市場」エール隊の帽子をかぶったしろたんがメガネやスマホをお掃除してくれる。
なお、抽選申込期間は11月7日（金）10時00分〜11月25日（火）9時59分まで。抽選結果は、12月中旬ごろに申込時のメールアドレスに発表され、商品の引換期間は2026年1月5日（月）〜2026年1月31日（土）までとなっている。
